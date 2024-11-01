Un Waymo atropelló a un gato en San Francisco. Sin querer, evidenció la barrera invisible del coche autónomo

Un doble rasero. Según datos de la localidad, los conductores humanos mataron a 43 personas en San Francisco el año pasado, incluyendo 24 peatones. Tal y como refleja el NYT en su artículo, las autoridades locales estiman que cientos de animales mueren atropellados cada año en la ciudad. Sin embargo, ninguno de esos casos ha generado el nivel de atención mediática, santuarios improvisados o debates políticos que ha provocado la muerte de un único gato a manos de un Waymo. "¿Waymo? Ni hablar. Me aterrorizan esas cosas", declaró una camarera.