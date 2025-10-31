Gato muere atropellado por un taxi sin conductor en un incidente que cuestiona la seguridad de la tecnología autónoma

Una comunidad del barrio de Mission District en San Francisco está de luto tras la muerte de KitKat, un gato de nueve años muy querido que vivía en Randa’s Market, presuntamente atropellado por un taxi sin conductor. Según una denuncia presentada al 311, el felino se encontraba sobre la acera junto a un carril de circulación cuando el vehículo autónomo detuvo su marcha cerca del mercado. El informe sostiene que el taxi sin conductor no intentó frenar y embistió al gato a alta velocidad, causando conmoción entre los que presenciaron el suceso.