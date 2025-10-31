edición general
Gato muere atropellado por un taxi sin conductor en un incidente que cuestiona la seguridad de la tecnología autónoma

Una comunidad del barrio de Mission District en San Francisco está de luto tras la muerte de KitKat, un gato de nueve años muy querido que vivía en Randa’s Market, presuntamente atropellado por un taxi sin conductor. Según una denuncia presentada al 311, el felino se encontraba sobre la acera junto a un carril de circulación cuando el vehículo autónomo detuvo su marcha cerca del mercado. El informe sostiene que el taxi sin conductor no intentó frenar y embistió al gato a alta velocidad, causando conmoción entre los que presenciaron el suceso.

Pertinax
Un gato suelto en la calzada. Una idea cojonuda. Su destino estaba escrito, con o sin conductor.
johel
Valiente titular. Si la tecnologia autonoma no estuviese cuestionada, estaria aceptada. :palm:

pd. si tengo que elegir entre el gato o el coche, lo siento por el gato.
Malinke
#12 estoy diciendo lo que estoy diciendo y creo que entendiste lo que estoy diciendo.
Sólo te he puesto en un caso concreto. Yo he frenado o he esquivado gatos, perros, palomas, etc., y si veo que no puedo hacerlo por peligrar mi vida o accidentarme, lo atropello. Si viera un bebé, igual me estrellaría contra algo, y la pregunta es, ¿qué haría un coche de esos?
Malinke
¿Un bebé humano gateando se lo cargaría sin pestañear?
Atusateelpelo
#8 ¿Y que hace un bebe humano gateando "alegremente" por la acera?
Malinke
#9 si se escapa un crío pequeño que todavía anda mal, cae y echa a gatear y se mete en una carretera, tú si vas en coche y lo ves, te desvives por no atropellarlo, un coche de esos ¿qué haría?
Atusateelpelo
#11 ¿Estas comparando si cambiarias tu vida por sufrir un accidente tratando de esquivar un bebe con un gato?

Algunos deberiais haceroslo mirar...
calde
Acaso hay muchos humanos que hayan esquivado un gato?

:-|
Mister_T
#2 Frenado a tiempo sí, yo mismo.
calde
#3 vale, pero a cambio, cuantos te llevaste puestos? :-D
Atusateelpelo
#3 Poniendote en peligro tanto a ti como al resto de vehiculos de la calzada.

Por mucho que joda no se puede frenar o dar un volantazo cuando te cruzas con un animal porque puedes perder el control del vehiculo y provocar un accidente.

Si mal no recuerdo en el libro de la autoescuela asi lo decia, salvo que lo hayan cambiado.
Unregistered
#2 un gato que se encontraba cerca se metió debajo del auto justo cuando este comenzó a moverse”.

Imposible detectarlo. Clickbait de cojones.
Chakotay_Bolson
Pues la verdad que yo por un gato no meto frenazo. Selección naturl
Priorat
Esto, desde el punto medioambiental, es un problema menos.
