Gato muere atropellado por un taxi sin conductor en un incidente que cuestiona la seguridad de la tecnología autónoma

Una comunidad del barrio de Mission District en San Francisco está de luto tras la muerte de KitKat, un gato de nueve años muy querido que vivía en Randa’s Market, presuntamente atropellado por un taxi sin conductor. Según una denuncia presentada al 311, el felino se encontraba sobre la acera junto a un carril de circulación cuando el vehículo autónomo detuvo su marcha cerca del mercado. El informe sostiene que el taxi sin conductor no intentó frenar y embistió al gato a alta velocidad, causando conmoción entre los que presenciaron el suceso.
| etiquetas: muerte , gato , atropello , taxi , sin conductor
pd. si tengo que elegir entre el gato o el coche, lo siento por el gato.
Sólo te he puesto en un caso concreto. Yo he frenado o he esquivado gatos, perros, palomas, etc., y si veo que no puedo hacerlo por peligrar mi vida o accidentarme, lo atropello. Si viera un bebé, igual me estrellaría contra algo, y la pregunta es, ¿qué haría un coche de esos?
Algunos deberiais haceroslo mirar...
Por mucho que joda no se puede frenar o dar un volantazo cuando te cruzas con un animal porque puedes perder el control del vehiculo y provocar un accidente.
Si mal no recuerdo en el libro de la autoescuela asi lo decia, salvo que lo hayan cambiado.
Imposible detectarlo. Clickbait de cojones.