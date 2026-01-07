edición general
Warner rechaza la última oferta de Paramount y apuesta por la fusión con Netflix

El consejo de administración de Warner Bros. Discovery (WBD) rechazó este miércoles «por unanimidad» la última oferta de adquisición de Paramount Skydance (PSKY) al considerarla «inferior» al acuerdo de fusión con Netflix «en numerosos aspectos claves». «El Consejo ha determinado por unanimidad que la última oferta de Paramount sigue siendo inferior a nuestro acuerdo de fusión con Netflix en múltiples áreas clave», afirmó Samuel A Di Piazza, Jr., presidente del consejo de administración de Warner Bros. Discovery, en un comunicado.

obmultimedia #1 obmultimedia *
Estaba clarisimo desde el minuto 1.
WB ha sido uno de los principales proveedores de series principales de Netflix , produciendo muchisimo contenido propio para ellos.
La fusion es algo natural
