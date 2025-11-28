Vuelven los sustos para los hipotecados: el euríbor encadena cuatro meses al alza y suben las cuotas con revisión semestral

La inquietud empieza a aflorar entre los hipotecados a tipo de interés variable, que ven cómo el euríbor continúa con su remontada por cuarto mes consecutivo. Cerrará noviembre en torno al 2,2%, encareciendo las cuotas de las hipotecas variables con revisión semestral. El índice de referencia con el que se calculan los intereses de las hipotecas variables se sitúa, a falta del dato de este viernes, en el 2,217%, lo que supone 0,030 puntos porcentuales por encima del dato de octubre, que cerró en el 2,187%, y 0,139 puntos por encima del de julio
Todavia me acuerdo a la gente que decia que el variable era mejor, que te ahorrabas dinero, que los tipos estan altos por situaicon coyuntural.... Cuando el banco me insitio tanto no era porque me beneficiara.
Básicamente empecé con una hipoteca de unos 280-300€/mes a veinte años y la pagué en siete y medio, amortizando como loco.
Eso sí, los últimos años estaba pagando ya 400-430€/mes.