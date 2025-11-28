edición general
Vuelven los sustos para los hipotecados: el euríbor encadena cuatro meses al alza y suben las cuotas con revisión semestral

La inquietud empieza a aflorar entre los hipotecados a tipo de interés variable, que ven cómo el euríbor continúa con su remontada por cuarto mes consecutivo. Cerrará noviembre en torno al 2,2%, encareciendo las cuotas de las hipotecas variables con revisión semestral. El índice de referencia con el que se calculan los intereses de las hipotecas variables se sitúa, a falta del dato de este viernes, en el 2,217%, lo que supone 0,030 puntos porcentuales por encima del dato de octubre, que cerró en el 2,187%, y 0,139 puntos por encima del de julio

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Ya os avisaron ¡A TIPO FIJO HOSTIAPUTA!
Barney_77 #2 Barney_77 *
#1 Lo mejor que he hecho en mi puta vida. La tranquilidad de saber que siempre voy a pagar lo mismo y que me importa un carajo lo que hagan los tipos de interes no tiene precio.
Todavia me acuerdo a la gente que decia que el variable era mejor, que te ahorrabas dinero, que los tipos estan altos por situaicon coyuntural.... Cuando el banco me insitio tanto no era porque me beneficiara.
Aguarrás #3 Aguarrás
#2 Yo me beneficié del tipo variable y aún así, en los últimos años me quemé el culo y perdí por las subidas parte del ahorro que iba a tener.
Básicamente empecé con una hipoteca de unos 280-300€/mes a veinte años y la pagué en siete y medio, amortizando como loco.
Eso sí, los últimos años estaba pagando ya 400-430€/mes.
