Vuelven los sustos para los hipotecados: el euríbor encadena cuatro meses al alza y suben las cuotas con revisión semestral

La inquietud empieza a aflorar entre los hipotecados a tipo de interés variable, que ven cómo el euríbor continúa con su remontada por cuarto mes consecutivo. Cerrará noviembre en torno al 2,2%, encareciendo las cuotas de las hipotecas variables con revisión semestral. El índice de referencia con el que se calculan los intereses de las hipotecas variables se sitúa, a falta del dato de este viernes, en el 2,217%, lo que supone 0,030 puntos porcentuales por encima del dato de octubre, que cerró en el 2,187%, y 0,139 puntos por encima del de julio