Vuelve “Retablo Afroperuano” del Ballet Folclórico Nacional con un homenaje al centenario del nacimiento de Nicomedes Santa Cruz

El Ministerio de Cultura presenta “Retablo Afroperuano, centenario del nacimiento de Nicomedes Santa Cruz”, del viernes 24 al miércoles 29 de octubre en el Gran Teatro Nacional. Se trata de la nueva temporada del Ballet Folclórico Nacional del Perú, con una puesta en escena que celebra la riqueza y vitalidad de la cultura afroperuana, así como la trascendencia de Nicomedes Santa Cruz, figura fundamental que visibilizó el aporte del pueblo afroperuano en la construcción de nuestra identidad nacional. Bajo la dirección del maestro Ángel Gómez,