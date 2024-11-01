·
¡Vuelve a pasar! Maduro adelanta Navidad en Venezuela
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que este año las celebraciones navideñas arrancarán oficialmente el 1 de octubre de 2025, tal como se ha hecho en años anteriores.
venezuela
,
maduro
,
navidad
,
chavismo
,
dictaduras
politica
#1
Natxelas_IV
*
Si no fuera porque detrás de él está el psicópata Diosdado Cabello, y hay 7 millones de exiliados, este hombre sería hasta divertido.
Cuando se vaya, lo echaremos de menos como a Rajoy. (Fin de la cita).
youtu.be/SB7Hpp_mCs0?feature=shared
