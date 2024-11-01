¿Vuelve a mentir Estados Unidos, ahora para robar a Venezuela?

EEUU difundió la mentira de que el régimen de Sadam Husein disponía de armas de destrucción masiva y con esa justificación comenzó un año después la invasión ilegal de Irak para derrocarlo. La guerra provocó la muerte de 4.400 soldados estadounidenses y de unos 300.000 iraquíes. Ahora, EUU está difundiendo que Maduro, lidera el «cartel narcoterrorista».Trump ha ofrecido 50 millones de dólares por Maduro, y ha ordenado desplegar buques de la armada estadounidense alrededor de ese país, mintiendo. En los mismos informes de la DEA, ni Maduro ni Ve
Pero llevan inventándose excusas desde que empezaron a echar y exterminar a los indios, no van a dejar de hacerlo ahora.
" Estados Unidos vuelve a mentir, ahora para robar a Venezuela"
El gobierno de Estados Unidos ha mentido siempre para defender los intereses de sus grandes corporaciones y mafias. Lo hizo en Irak para ponerles en bandeja su petróleo y lo hace ahora con Venezuela por la misma razón. No les preocupa que Maduro sea un dictador (¿a cuántos otros mucho peores y más sanguinarios ha defendido y defiende y han estado o siguen en el poder sólo gracias a su… » ver todo el comentario
Por otro… » ver todo el comentario
También Zazis de MNM: ¡¡¡RUSIA TIENE QUE CONQUISTAR UCRANIA PARA DEFENDERSE DE LA OTAN!!! ¡¡¡ES LA PURA VERDAAAAAAAAAAAAAAAAD!!!
Y dicen las malas lenguas que ha aportado documentación que implica en narcotráfico a Maduro y a gente que ha sido cómplice del entramado como Zapatero.
La DEA va a capturar a Maduro, es un secreto a voces. Lo País no te lo va a contar, claro.