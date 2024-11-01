edición general
¿Vuelve a mentir Estados Unidos, ahora para robar a Venezuela?

¿Vuelve a mentir Estados Unidos, ahora para robar a Venezuela?

EEUU difundió la mentira de que el régimen de Sadam Husein disponía de armas de destrucción masiva y con esa justificación comenzó un año después la invasión ilegal de Irak para derrocarlo. La guerra provocó la muerte de 4.400 soldados estadounidenses y de unos 300.000 iraquíes. Ahora, EUU está difundiendo que Maduro, lidera el «cartel narcoterrorista».Trump ha ofrecido 50 millones de dólares por Maduro, y ha ordenado desplegar buques de la armada estadounidense alrededor de ese país, mintiendo. En los mismos informes de la DEA, ni Maduro ni Ve

makinavaja #3 makinavaja
¿Acaso alguien duda de que EEUU miente y su interés es el petróleo? :-D
#9 manuelnw *
#3 A estas alturas no creo que nadie lo dude, ni los que están en contra (la mayoría) como los que están a favor.

Pero llevan inventándose excusas desde que empezaron a echar y exterminar a los indios, no van a dejar de hacerlo ahora.
colipan #6 colipan
Si, EEUU siempre miente
Variable #8 Variable
El titular está mal. El titular correcto es este:

" Estados Unidos vuelve a mentir, ahora para robar a Venezuela"
#2 tierramar
¿Por qué se acusa entonces ahora a Venezuela, sin demostrar lo que se dice sobre su presidente?
El gobierno de Estados Unidos ha mentido siempre para defender los intereses de sus grandes corporaciones y mafias. Lo hizo en Irak para ponerles en bandeja su petróleo y lo hace ahora con Venezuela por la misma razón. No les preocupa que Maduro sea un dictador (¿a cuántos otros mucho peores y más sanguinarios ha defendido y defiende y han estado o siguen en el poder sólo gracias a su…   » ver todo el comentario
#4 tierramar
Hipótesis: Una de las formas de blanqueo del dinero del narco es comprándo casas. Toda la inmigración latino americana rica-riquísima, que está comprando casas en zonas muy caras de Madrid, ¿se está extendiendo la mafia de Miami a Madrid?
#10 Leon_Bocanegra
#4 no, esos no vienen por lo de las casa. Los trae Ayuso para ganar las elecciones :troll:
Asimismov #5 Asimismov *
El caso es que parece que Venezuela no colabora con la droga y lucha contra el narcotráfico. Y eso no puede ser y los lluesei no lo pueden consentir, con el gran "potencial" que tiene Venezuela.

Relacionada: meneame.net/story/confesiones-omisiones-dea-eeuu-narcoestado
#1 tierramar
Según la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos) «Colombia produce alrededor del 90 % de la cocaína en polvo que llega a Estados Unidos» y «la mayor parte de la cocaína que entra a Estados Unidos pasa por México». Y en el último informe del Departamento de Estado sobre operaciones antidrogas en el mundo, publicado en el pasado mes de marzo, no se menciona al cartel de los Soles, ni el presidente Maduro aparece como directamente relacionado con el narcotráfico.
Por otro…   » ver todo el comentario
#7 tierramar *
www.meneame.net/story/confesiones-omisiones-dea-eeuu-narcoestado Confesiones y omisiones de la DEA: EEUU es un narcoestado. Este trabajo especial, basado exclusivamente en los datos duros y argumentos contenidos en los informes oficiales de la DEA, demuestra cómo Estados Unidos no es un Estado víctima del narcotráfico sino un narcoestado estructural cuya economía, sistema financiero y política exterior están profundamente entrelazados con el crimen organizado. Además, se expone la forma en que la DEA, en lugar de actuar como una agencia de inteligencia objetiva, funciona como un instrumento de propaganda geopolítica diseñado para criminalizar países como Venezuela.
suppiluliuma #13 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡EEUU miente sobre el narcotráfico para apoderarse de Venezuela!
También Zazis de MNM: ¡¡¡RUSIA TIENE QUE CONQUISTAR UCRANIA PARA DEFENDERSE DE LA OTAN!!! ¡¡¡ES LA PURA VERDAAAAAAAAAAAAAAAAD!!!
GeneWilder #11 GeneWilder
Estados Unidos miente desde el primer día de Acción de Gracias que celebraron.
#15 cocococo
Si yo fuera Maduro y dieran 50 millones de dólares por entregarme, me entregaría yo mismo.
Sandilo #12 Sandilo
Zapatero; cuando las barbas de tu “amiguito” veas cortar…
GorrinoRosso #14 GorrinoRosso *
Parece ser que recientemente han extraditado a un exresponsable de los servicios secretos venezolanos (Hugo Carvajal que por cierto estaba encarcelado en españa) y este ha tirado de la manta y cantado la traviata.

Y dicen las malas lenguas que ha aportado documentación que implica en narcotráfico a Maduro y a gente que ha sido cómplice del entramado como Zapatero.

La DEA va a capturar a Maduro, es un secreto a voces. Lo País no te lo va a contar, claro.
