¿Vuelve a mentir Estados Unidos, ahora para robar a Venezuela?

EEUU difundió la mentira de que el régimen de Sadam Husein disponía de armas de destrucción masiva y con esa justificación comenzó un año después la invasión ilegal de Irak para derrocarlo. La guerra provocó la muerte de 4.400 soldados estadounidenses y de unos 300.000 iraquíes. Ahora, EUU está difundiendo que Maduro, lidera el «cartel narcoterrorista».Trump ha ofrecido 50 millones de dólares por Maduro, y ha ordenado desplegar buques de la armada estadounidense alrededor de ese país, mintiendo. En los mismos informes de la DEA, ni Maduro ni Ve