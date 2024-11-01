edición general
Vuelve Febrero Seco, un reto para alertar de los peligros del alcohol y probar la abstinencia

Una nueva edición de la campaña Febrero Seco comenzó en Chequia para advertir sobre los daños que puede ocasionar el consumo excesivo de alcohol y experimentar, al menos durante un mes, los efectos de no probar ni gota. La campaña Febrero Seco desde hace 14 años intenta motivar a la reducción del consumo de alcohol en la República Checa invitando a los ciudadanos a dejar de beberlo durante todo el mes. Es una reacción al hecho de que a nivel internacional Chequia figura entre los países con mayor consumo de bebidas alcohólicas. Los organizador

tdgwho #1 tdgwho
Seco los cojones, tu has visto como está lloviendo?
K 31
#2 covacho
#1 esta noticia va sobre la pertinaz chequía.
K 21

