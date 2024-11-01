edición general
La Vuelta de Pedro Delgado

“Flaco favor hacen al pueblo palestino”, escribía Pedro Delgado desde su cuenta de X. Se refería aquí a las protestas bilbaínas. “El comportamiento de los manifestantes hoy en Bilbao ha sido no solo peligroso sino también contraproducente para su causa”. Los solidarios con Palestina, por lo visto, deberían protestar con los métodos que exigen los solidarios con Israel.

pepel
La_patata_española
A Perico Delgado le pagan Carrefour y otros patrocinadores de La Vuelta. Y tiene voz en la tele.

A los patrocinadores no le convienen las protestas, porque deslucen la competición y, como consecuencia, su publicidad tiene menos efecto.

Los patrocinadores piden a Perico Delgado que aproveche su altavoz para despotricar contra las manifestaciones.

Simple, fácil, vendido y paleto.
pelagito
Perico, tú , dale a los pedales, que es lo tuyo.
pitercio
¿Perico aparte de aquello del ciclismo se ha dedicado a alguna otra cosa?
ZamoraBigote
Se acusan las fuerzas.
Hoypuedeserungrandia
Perico Delgado cuidando su puchero, no vaya a ser que por no pronunciarse, se quede el cocido en nada y tenga que comer sopas de pan.
beltraneja
#5 O trabajar en otra cosa más cansada.
