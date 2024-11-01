La Vuelta de Pedro Delgado

“Flaco favor hacen al pueblo palestino”, escribía Pedro Delgado desde su cuenta de X. Se refería aquí a las protestas bilbaínas. “El comportamiento de los manifestantes hoy en Bilbao ha sido no solo peligroso sino también contraproducente para su causa”. Los solidarios con Palestina, por lo visto, deberían protestar con los métodos que exigen los solidarios con Israel.