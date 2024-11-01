La Vuelta de Pedro Delgado

“Flaco favor hacen al pueblo palestino”, escribía Pedro Delgado desde su cuenta de X. Se refería aquí a las protestas bilbaínas. “El comportamiento de los manifestantes hoy en Bilbao ha sido no solo peligroso sino también contraproducente para su causa”. Los solidarios con Palestina, por lo visto, deberían protestar con los métodos que exigen los solidarios con Israel.
| etiquetas: vuelta a españa , ciclismo , israel , gaza , genocidio , protestas
A los patrocinadores no le convienen las protestas, porque deslucen la competición y, como consecuencia, su publicidad tiene menos efecto.
Los patrocinadores piden a Perico Delgado que aproveche su altavoz para despotricar contra las manifestaciones.
Simple, fácil, vendido y paleto.