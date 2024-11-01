·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8829
clics
Sin justicia, ¿para qué sirve el estado de derecho?
10154
clics
El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad
8950
clics
La compañía china XPENG tiene que cortar en directo y sobre el escenario el recubrimiento de su robot IRON para demostrar que es real. [Eng]
7154
clics
La pregunta que le hace Silvia Intxaurrondo a Miriam Nogueras sobre el bloqueo de Junts deja a la portavoz sin palabras por unos segundos
4080
clics
Esperanza Aguirre dice que el novio de Ayuso tiene 'una discusión con Hacienda' y Emilio Delgado responde con todas las de la ley
más votadas
643
La Comunidad de Madrid dio resultados negativos de cáncer de colon a pacientes con pruebas positivas
718
Pedro Sánchez, el presidente mejor valorado de la historia democrática por delante de Suárez y de Aznar
285
Una persona sin visión de negocio se compra un piso para vivir en él
325
Activistas cambian la bandera de Israel por una de Palestina en la copa del mundo de esgrima en Palma (CAT)
546
El escolta de Vito Quiles es uno de los ultras nazis del Real Madrid de Florentino Pérez
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
67
clics
De vuelta Gallego & Rey
Gallego & Rey se suman a ‘Directo al grano’ en RTVE. El magacín de Marta Flich y Gonzalo Miró incorpora a los humoristas gráficos con una viñeta exclusiva semanal
|
etiquetas
:
gallego rey
,
viñeta
,
humor
,
rtve
,
marta flich
,
gonzalo miró
3
1
0
K
48
ocio
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
48
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Antipalancas21
Esta bastante entretenido ese magazín.
0
K
20
#2
cybermouse
¿Feijoo y Felipe VI?
0
K
8
#3
alcama
Y la viñeta será de Ayuso
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente