La Vuelta: cuando la movilización popular deja en evidencia el genocidio

Utilizar eventos deportivos y culturales para proyectar una imagen internacional de estado desarrollado y moderno es una práctica financiada y dirigida por el propio estado israelí. Unos cánticos en Eurovisión, un emocionante partido de basket o un equipo de ciclismo pueden disimular las columnas de humo que se elevan al cielo del mundo desde Gaza; aparentar que Israel es otro estado más y no un proyecto colonial cimentado sobre el genocidio del pueblo palestino.