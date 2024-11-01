La vuelta al cole [Humor gráfico en prensa]

El tema dominante en el humor de prensa del pasado lunes fue la vuelta al cole. Un retorno que fue tratado por Padylla, Pinto & Chinto, Álvaro, Javi Salado y Abel, mientras que Asier y Javier se centraron, con un enfoque que es un clásico del humor, en la vuelta de las vacaciones de los adultos. Ayer martes eran Malagón, El Roto, nuevamente Padylla, que esta vez lo hacía desde Gaza, y J. Morgan, que puso el foco en los profesores, quienes trataban la temida rentrée.