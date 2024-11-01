La vuelta al cole alcanza su récord: más de 400 euros por alumno

Las familias españolas apuestan por las compras de segunda mano para amortiguar el golpe por los elevados precios. Unos 400 euros por niño. Esta es la cantidad que tendrán que desembolsar los padres en España por cada uno de sus hijos en cuanto comience la vuelta a las clases. Sobre todo un gasto en libros, también en papelería, mochilas, ropa, calzado y un largo etc. que a muchos hace que la cuesta de septiembre les cueste más subirla que la temida de enero. Este gasto es un 2% superior al de hace un año.