La vuelta al cole alcanza su récord: más de 400 euros por alumno

Las familias españolas apuestan por las compras de segunda mano para amortiguar el golpe por los elevados precios. Unos 400 euros por niño. Esta es la cantidad que tendrán que desembolsar los padres en España por cada uno de sus hijos en cuanto comience la vuelta a las clases. Sobre todo un gasto en libros, también en papelería, mochilas, ropa, calzado y un largo etc. que a muchos hace que la cuesta de septiembre les cueste más subirla que la temida de enero. Este gasto es un 2% superior al de hace un año.
| etiquetas: colegio , presupuesto , economía , gasto , educación
Que es eso de reutilizar....
A mi me parece una soberana no noticia. Todos los años igual.
Muchas autonomías subvencionan los libros. El material de papelería, si ha ce falta, se compra en el bazar chino que es súper barato. Lo de los uniformes ya es para los que les gustan aparentar, que lo paguen.
Se podrá decir mucho sobre muchos aspectos de la pérfida Albión, pero en este aspecto tiene mi admiración.
En un concertado o privado la factura será bastante más gorda.
Que malo es darse uno cuenta que llegar a fin de mes malamente, matarse para pagar la hipoteca, el Netflix y 15 días al año en la playa, no es ser clase media sino pobres con aspiraciones.