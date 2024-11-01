La Vuelta 2025 - Manifestantes anti-genocidio protestan en Bilbao - Malas Lenguas (TVE1)  

Un grupo de manifestantes contra el genocidio en Palestina ha obligado a detener el inicio de la 11ª etapa de La Vuelta, celebrada este miércoles Bilbao. Los ciclistas estaban agrupados en plena salida neutralizada cuando, de repente, ellos y los coches de la organización que iban delante han tenido que detenerse por la presencia de estos activistas, quienes han protestado, a viva voz y con una pancarta en sus manos, contra la masacre en Gaza y contra la presencia en La Vuelta del equipo Israel-Premier Tech, tal como recoge elDiario.es.
| etiquetas: gaza , palestina , manipulación , hasbara , sionismo , genocidio , israel
www.youtube.com/shorts/8e3BiyIOj08
Un ejemplo para el resto de etapas, seguir con las protestas hasta que se vaya Israel de la vuelta.
Los animales salvajes son los que matan a niños, mujeres y hombres hambrientos en las colas del hambre... y sus cómplices