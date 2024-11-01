edición general
La Vuelta 2025 - Manifestantes anti-genocidio protestan en Bilbao - Malas Lenguas (TVE1)

La Vuelta 2025 - Manifestantes anti-genocidio protestan en Bilbao - Malas Lenguas (TVE1)  

Un grupo de manifestantes contra el genocidio en Palestina ha obligado a detener el inicio de la 11ª etapa de La Vuelta, celebrada este miércoles Bilbao. Los ciclistas estaban agrupados en plena salida neutralizada cuando, de repente, ellos y los coches de la organización que iban delante han tenido que detenerse por la presencia de estos activistas, quienes han protestado, a viva voz y con una pancarta en sus manos, contra la masacre en Gaza y contra la presencia en La Vuelta del equipo Israel-Premier Tech, tal como recoge elDiario.es.

MasterChof
Sé que hay muchas noticias al respecto, pero esta, además del vídeo, hay comentarios y debates impensables en tve hace solo unos meses. Algo está cambiando, y para bien.
autonomator
10 segundos de Noam Chomsky que lo explican TODO
www.youtube.com/shorts/8e3BiyIOj08
platypu
Yo mas bien los llamaria animales salvajes que les importa una ierda el deporte y van a joder a los cilistas
Pivorexico
#2 Cierto , el equipo israelí esta jodiendo al resto de ciclistas ;
Peka
#2 No has visto ni el video. En el segundo 23 no hay vayas y ves que siguen guardando la distancia y no invaden la carretera.

Un ejemplo para el resto de etapas, seguir con las protestas hasta que se vaya Israel de la vuelta.
MasterChof
#4 se creé el ladrón...
Los animales salvajes son los que matan a niños, mujeres y hombres hambrientos en las colas del hambre... y sus cómplices ;)
Peka
#6 TE has confundido, no es a mi a quien quieres responder es a playpu comentario 2.
sarri
#2 Mira a ver que la bilis se te come las letras
