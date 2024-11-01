La Vuelta 2025 - Manifestantes anti-genocidio protestan en Bilbao - Malas Lenguas (TVE1)  

Un grupo de manifestantes contra el genocidio en Palestina ha obligado a detener el inicio de la 11ª etapa de La Vuelta, celebrada este miércoles Bilbao. Los ciclistas estaban agrupados en plena salida neutralizada cuando, de repente, ellos y los coches de la organización que iban delante han tenido que detenerse por la presencia de estos activistas, quienes han protestado, a viva voz y con una pancarta en sus manos, contra la masacre en Gaza y contra la presencia en La Vuelta del equipo Israel-Premier Tech, tal como recoge elDiario.es.