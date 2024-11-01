edición general
"¡Voy a matar a los vecinos!": detienen a un atrincherado que amenazaba con explotar una bombona de gas en la calle Montera

El hombre tenía los brazos ensangrentados y empezó a lanzar objetos, entre ellos una bombona, desde un tercer piso.

Moderdonia #1 Moderdonia *
El que saca la bombona de gas y no la explota es un parguela.

(menos mal que no acabó en tragedia por eso hago broma con ello)

El que se justifica en un chiste es un parguela.
Khadgar #2 Khadgar
#1 Ahora que le hagan subir la bombona, por listo.
