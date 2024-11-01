·
7

14
clics
"¡Voy a matar a los vecinos!": detienen a un atrincherado que amenazaba con explotar una bombona de gas en la calle Montera
El hombre tenía los brazos ensangrentados y empezó a lanzar objetos, entre ellos una bombona, desde un tercer piso.
|
etiquetas
:
bombona
,
madrid
,
atrincherado
5
2
4
K
49
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
4
K
49
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#3
rob
#0
Duplicada
2
K
36
#1
Moderdonia
*
El que saca la bombona de gas y no la explota es un parguela.
(menos mal que no acabó en tragedia por eso hago broma con ello)
El que se justifica en un chiste es un parguela.
1
K
29
#2
Khadgar
#1
Ahora que le hagan subir la bombona, por listo.
1
K
29
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
