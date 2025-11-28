·
Vox utiliza una cuenta anónima de Twitter para atacar a exdirigentes y rivales políticos
Vox utiliza a traves de un afiliado una cuenta anónima
@eljudiodevox
en Twitter para atacar a sus exdirigentes díscolos
etiquetas:
vox
redes sociales
10
2
0
126
politica
8 comentarios
#4
El_dinero_no_es_de_nadie
Pero no es este el medio de los bulos?
2
K
40
#7
Eukherio
#4
Y su "fuente" para esta noticia es que García-Gallardo le llamó Fran, y por lo visto esa cuenta empezó a escribir menos. No saben si la cuenta es de ese tío realmente, ni si recibe órdenes de la cúpula o va a su bola. Vamos, que puede ser otro bulo más, pero a ellos se la sopla, van con el instinto.
1
K
21
#2
NPCMeneaMePersigue
*
Vox utiliza una cuenta anónima llamada eljudiodevox o eljudíodevox utiliza a Vox.........
Porque más bien parece lo segundo viendo que Vox es quien más apoya a Israel en Europa votando a favor del 98.74 de las medidas que les favorecen
www.meneame.net/story/vox-lobby-sionista-alianza-derecha-espanola-esta
1
K
32
#6
MisterReview.
*
Los de vox son todos unos hijos de puta, y sus votantes además de ser unos hijos de puta, son todos unos subnormales profundos.
1
K
17
#8
valandildeandunie
#6
Ya lo definió muy bien Aramis Fuster hace tiempo.
www.youtube.com/watch?v=PSrQwT-dOs8
0
K
12
#5
Tx4
Viendo casos así, hace falta mucho ya para sorprenderse
0
K
7
#1
Tx4
Oh, sorpresa!
0
K
7
#3
NPCMeneaMePersigue
#1
Vox está tomado por
@eljudiodevox
y los suyos... hombre suelen ir de los más cristianos y españoles, algo de sorpresa hay eh
0
K
20
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
