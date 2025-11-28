edición general
Vox utiliza una cuenta anónima de Twitter para atacar a exdirigentes y rivales políticos

Vox utiliza a traves de un afiliado una cuenta anónima @eljudiodevox en Twitter para atacar a sus exdirigentes díscolos

Pero no es este el medio de los bulos? :-D
#4 Y su "fuente" para esta noticia es que García-Gallardo le llamó Fran, y por lo visto esa cuenta empezó a escribir menos. No saben si la cuenta es de ese tío realmente, ni si recibe órdenes de la cúpula o va a su bola. Vamos, que puede ser otro bulo más, pero a ellos se la sopla, van con el instinto.
Vox utiliza una cuenta anónima llamada eljudiodevox o eljudíodevox utiliza a Vox......... :roll:

Porque más bien parece lo segundo viendo que Vox es quien más apoya a Israel en Europa votando a favor del 98.74 de las medidas que les favorecen :roll: www.meneame.net/story/vox-lobby-sionista-alianza-derecha-espanola-esta
Los de vox son todos unos hijos de puta, y sus votantes además de ser unos hijos de puta, son todos unos subnormales profundos.
#6 Ya lo definió muy bien Aramis Fuster hace tiempo.

www.youtube.com/watch?v=PSrQwT-dOs8
Viendo casos así, hace falta mucho ya para sorprenderse :troll:  media
Oh, sorpresa! :-O
#1 Vox está tomado por @eljudiodevox y los suyos... hombre suelen ir de los más cristianos y españoles, algo de sorpresa hay eh
