Vox, única estrategia

Viñeta de J.R. Mora para Ctxt sobre la estrategia de ese partido.

#2 elfin
#1 Vox y sus votantes odian a Sánchez,bueno, se odian mutuamente
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Vox apoya a Milei por que son igual de estafadores y ladrones.
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
Vox apoya a israel que bombardea oriente medio, genera inmigrantes, que vienen y son mano de obra barata, y aprovechan para meter odio contra ellos, de esta manera ellos ganan votantes y mano de obra barata

Y si a ellos les pagan mal, pa que te pago a ti bien
Professor #3 Professor
Vox provoca odio en quienes se van a quedar sin cacahuetes y me parece normal.
