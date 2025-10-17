·
Vox se queda solo en contra del homenaje a los murales de Portugalete, símbolo de resistencia en el Madrid de finales del franquismo
El PP apoya la propuesta del PSOE para conmemorar la acción artística y vecinal que frenó el derribo de las ‘Casas Bajas’ de Hortaleza en 1975.
portugalete
arte
lucha vecinal
politica
#1
pazentrelosmundos
Modo lectura [=]
Probando a introducir símbolo para que se vea a golpe de vista sin tener que especificar en los comentarios.
@imparsifal
@admin
@eirene
