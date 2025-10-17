edición general
10 meneos
32 clics
Vox se queda solo en contra del homenaje a los murales de Portugalete, símbolo de resistencia en el Madrid de finales del franquismo [=]

Vox se queda solo en contra del homenaje a los murales de Portugalete, símbolo de resistencia en el Madrid de finales del franquismo [=]

El PP apoya la propuesta del PSOE para conmemorar la acción artística y vecinal que frenó el derribo de las ‘Casas Bajas’ de Hortaleza en 1975.

| etiquetas: portugalete , arte , lucha vecinal
8 2 0 K 102 politica
1 comentarios
8 2 0 K 102 politica
pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos *
Modo lectura [=]
Probando a introducir símbolo para que se vea a golpe de vista sin tener que especificar en los comentarios.

@imparsifal @admin @eirene
0 K 18

menéame