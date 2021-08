Vox insiste y propone llevar el orgullo a la Casa de Campo

Espinosa de los Monteros hablaba de lo que pasaría si pidieran cerrar Chueca para celebrar el Orgullo Vox: "Me parece genial que los ciudadanos se asocien y defiendan unas ideas, pero no a costa del erario. ¡Que hay una Asociación de Pelirrojos Ambidiestros de La Coruña y quedan para bailar los sábados! Estupendo, pero eso no lo tengo que pagar yo", añadía.