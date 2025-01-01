edición general
Vox da plantón a Mario Vaquerizo como pregonero de las fiestas de Elche y marca perfil propio frente al PP

Los tres concejales de Abascal vetan al showman por no representar las «esencias» ilicitanas y de forma velada como icono LGTBI.

skaworld #1 skaworld
Mario Vaquerizo icono LGTBI, referente de la movida e ilicitano ilustre.

Además es uno de los mas destacados miembros de la RAE, astronauta y recientemente ha sido descubierto que su quimica no esta basada en el carbono si no que ha evolucionado directamente de la cancamusa
kinnikuman #6 kinnikuman
#1 Y campeón mundial de caspa, por delante de Casparov.
johel #7 johel
#1 ¿no funciona con base alcaloide tipo? ;  media
nemesisreptante #10 nemesisreptante
#1 no le nominal al nobel de la paz porque está copado de genocidas que si no igual hasta le caía uno.
Laro__ #11 Laro__ *
#1 Ilicitano no: elchecense... o algo así...
Dene #12 Dene
#11 elchuno
victorjba #2 victorjba
¿No puede salir en una foto sin poner cara de gilipollas? Parece Milei
johel #8 johel
#2 ¿y parecer una persona normal totalmente irrelevante? Estamos locos o que
#3 Pivorexico *
Las Nazis Rubias andarán indignadas .
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
Pobre Mario Porquerizo.
TomCollins #5 TomCollins *
Mario Vaquerizo icono LGBTI?? Estamos de coña, no?

Por cierto, es duplicada www.meneame.net/m/ocio/no-sabe-ni-gentilicio-pregon-mario-vaquerizo-de
Entresijos #13 Entresijos *
¿¿¿Icono LGTBI??? jajajaja joder con los de ABC ???? son tan fachas que llaman a Vaquerizo icono LGTBI.
Eso es como si los de VOX llaman partido de izquierdas al PSOE
en fin...
