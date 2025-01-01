·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
54
clics
Vox da plantón a Mario Vaquerizo como pregonero de las fiestas de Elche y marca perfil propio frente al PP
Los tres concejales de Abascal vetan al showman por no representar las «esencias» ilicitanas y de forma velada como icono LGTBI.
|
etiquetas
:
vox
,
elche
,
pregón
,
mario vaquerizo
13
2
1
K
206
politica
13 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
skaworld
Mario Vaquerizo icono LGTBI, referente de la movida e ilicitano ilustre.
Además es uno de los mas destacados miembros de la RAE, astronauta y recientemente ha sido descubierto que su quimica no esta basada en el carbono si no que ha evolucionado directamente de la cancamusa
17
K
185
#6
kinnikuman
#1
Y campeón mundial de caspa, por delante de Casparov.
0
K
6
#7
johel
#1
¿no funciona con base alcaloide tipo? ;
1
K
22
#10
nemesisreptante
#1
no le nominal al nobel de la paz porque está copado de genocidas que si no igual hasta le caía uno.
0
K
11
#11
Laro__
*
#1
Ilicitano no: elchecense... o algo así...
0
K
12
#12
Dene
#11
elchuno
0
K
11
#2
victorjba
¿No puede salir en una foto sin poner cara de gilipollas? Parece Milei
11
K
116
#4
Milmariposas
#2
1
K
26
#8
johel
#2
¿y parecer una persona normal totalmente irrelevante? Estamos locos o que
1
K
22
#3
Pivorexico
*
Las Nazis Rubias andarán indignadas .
1
K
23
#9
SeñorPresunciones
Pobre Mario Porquerizo.
0
K
12
#5
TomCollins
*
Mario Vaquerizo icono LGBTI?? Estamos de coña, no?
Por cierto, es duplicada
www.meneame.net/m/ocio/no-sabe-ni-gentilicio-pregon-mario-vaquerizo-de
0
K
11
#13
Entresijos
*
¿¿¿Icono LGTBI??? jajajaja joder con los de ABC ???? son tan fachas que llaman a Vaquerizo icono LGTBI.
Eso es como si los de VOX llaman partido de izquierdas al PSOE
en fin...
0
K
6
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
