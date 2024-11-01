Vox conocía las presuntas irregularidades de Revuelta sobre donaciones para la dana: "No podemos funcionar así"

“Tenemos que adelantarnos antes de que salga un titular de que Vox está metido en esto”. Con esa frase, pronunciada en una reunión interna y ahora recogida en unos audios a los que han accedido El Mundo y El Plural, la cúpula de Vox asumía que conocía desde hace meses las presuntas irregularidades contables de Revuelta, su organización juvenil satélite, con los fondos recaudados para destinar a las víctimas de la dana. Las grabaciones revelan no solo el grado de conocimiento de la dirección nacional del partido, sino también la implicación.