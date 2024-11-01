edición general
Vox conocía las presuntas irregularidades de Revuelta sobre donaciones para la dana: "No podemos funcionar así"

“Tenemos que adelantarnos antes de que salga un titular de que Vox está metido en esto”. Con esa frase, pronunciada en una reunión interna y ahora recogida en unos audios a los que han accedido El Mundo y El Plural, la cúpula de Vox asumía que conocía desde hace meses las presuntas irregularidades contables de Revuelta, su organización juvenil satélite, con los fondos recaudados para destinar a las víctimas de la dana. Las grabaciones revelan no solo el grado de conocimiento de la dirección nacional del partido, sino también la implicación.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Creo que el problema viene porque sabían que les iban a pillar viendo lo que veían y había que distanciarse, es así?

#3 NO86
#2 Yo pienso que el desfalco era un requerimiento de Abascal directamente, los tíos de Revuelta implicados son mandaos suyos, y los chavales nazis idealistas que no querían robar y han denunciado son unos ingenuos que no sabían dónde se habían metido.

tul #4 tul
#2 no creo, saben que son impunes y con los retrones que les votan están bien tranquilos porque con contarles cualquier cuento de mierda ya tragan

Amperobonus #1 Amperobonus
¿Fingimos sopresa ya o esperamos a que salga algún defensor de Vox para escuchar se totalmente imparcial comentario? :professor:


menéame