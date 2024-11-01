Los votantes de Virginia aprueban la medida de redistribución de distritos respaldada por los demócratas [ENG]

Los votantes de Virginia han aprobado un plan de redistribución de distritos respaldado por los demócratas, según Decision Desk HQ, dando luz verde a un nuevo mapa electoral que podría reportar al partido hasta cuatro escaños de cara a las elecciones de mitad de legislatura. Los votantes del «Viejo Dominio» acudieron a las urnas el martes en un referéndum en el que los legisladores demócratas les pidieron que aprobaran una enmienda a la Constitución estatal que permitiría eludir temporalmente a la comisión estatal de redistribución de distrito
| etiquetas: referendum , virginia , redistribucion , zonas voto , aprobado
Ojo al dato:
El nuevo mapa electoral de la Cámara de Representantes amplía la ventaja de 6 a 5 de los demócratas en la delegación del estado en el Congreso a una de 10 a 1, lo que supone un importante impulso en la lucha por el control del Congreso este otoño.
Le van a soplar cuatro delegados en el congreso a zanahorio. Por eso ayer les amenazaba.
Manipulan unos un montón y manipulan unos un poquito. El problema es la manipulación.
#1 Yo veo ahí una diferencia de 8.
Tendría cinco y le soplan cuatro. 8 será la diferencia en total porque esos suman al otro lado.