Los votantes de Virginia aprueban la medida de redistribución de distritos respaldada por los demócratas [ENG]

Los votantes de Virginia han aprobado un plan de redistribución de distritos respaldado por los demócratas, según Decision Desk HQ, dando luz verde a un nuevo mapa electoral que podría reportar al partido hasta cuatro escaños de cara a las elecciones de mitad de legislatura. Los votantes del «Viejo Dominio» acudieron a las urnas el martes en un referéndum en el que los legisladores demócratas les pidieron que aprobaran una enmienda a la Constitución estatal que permitiría eludir temporalmente a la comisión estatal de redistribución de distrito