Votantes republicanos se revelan contra Trump

Trump es abucheado en ayuntamientos republicanos por sus propios votantes. Críticas brutales, gritos de traición.

vicus. #1 vicus. *
Al final se vuelven todos comunistas, verás ...Cómo caiga el Trumpeta y El Peluca, a ver cómo lo encaja la VOXsemia, que es una copia literal de aquello.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Luego decíais que los republicanos eran cortitos ... ya han entendido lo que decía Trump en los discursos hace diez años. :roll:
#3 Suikoden
Se revelan, así me gusta, gente retro.
