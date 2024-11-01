·
9
meneos
87
clics
Votantes republicanos se revelan contra Trump
Trump es abucheado en ayuntamientos republicanos por sus propios votantes. Críticas brutales, gritos de traición.
votantes
republicanos
revelan
trump
7
2
0
politica
3 comentarios
politica
#1
vicus.
Al final se vuelven todos comunistas, verás ...Cómo caiga el Trumpeta y El Peluca, a ver cómo lo encaja la VOXsemia, que es una copia literal de aquello.
#2
HeilHynkel
Luego decíais que los republicanos eran cortitos ... ya han entendido lo que decía Trump en los discursos hace diez años.
#3
Suikoden
Se revelan, así me gusta, gente retro.
