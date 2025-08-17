·
9
meneos
20
clics
Von der Leyen, Macron, Merz y otros líderes europeos viajarán con Zelenski para su reunión con Trump en la Casa Blanca
"Zelenski espera que la reunión en la Casa Blanca acabe mejor que la última vez que pisó el Despacho Oval. Sobre la mesa, la propuesta filtrada de Putin."
ucrania
,
otan
,
ue
,
rusia
,
guerra
,
von der leyen
,
macron
,
merz
,
zelensk
politica
12 comentarios
#1
Tkachenko
Los vasallos haciendo piña
4
K
57
#6
TripleXXX
#1
No van a dejar solito al nene para que abusen de él.
1
K
28
#2
Dav3n
Algún dealer va a hacer el agosto con esta comitiva
3
K
51
#12
Antipalancas21
*
Duplicada:
www.meneame.net/story/presidenta-comision-varios-lideres-europeos-acom
1
K
39
#3
Mauro_Nacho
Tendrían que reunirse con Putin, no con EE.UU.
0
K
14
#9
xeldom
#3
El amo no está en Rusia
1
K
20
#10
username
Van a fletar un vuelo chárter, que sale más barato
0
K
11
#8
xeldom
Creo que hay una película sobre el viaje
0
K
10
#11
perej
Trump frotándose las manos: ¡A quien humillará primero, a Z. a M...?
0
K
10
#7
TripleXXX
A ver si el ICE hace bien su trabajo esta vez
0
K
8
#4
yokitolakaka
Espero que no los empolien a todos
0
K
7
#5
Metabarón
De bulto
0
K
7
