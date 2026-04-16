Volvo presenta un nuevo camión eléctrico pesado con una autonomía de hasta 700 km [ENG]

Volvo Trucks, que presume de contar con una de las mayores gamas de camiones eléctricos del sector, ha presentado un nuevo camión eléctrico de larga distancia, el FH Aero Electric, que según la compañía ofrecerá una autonomía de 700 kilómetros. La presentación del Aero Electric fue la parte principal de un anuncio que también incluyó la próxima generación de los camiones eléctricos pesados Volvo FH, FM y FMX, que contarán con autonomías de hasta 470 km. El Aero Electric contará con baterías de alta eficiencia energética.