¿Volverían los venezolanos en España si cae Maduro? El dilema de una diáspora integrada

La experiencia internacional muestra que quienes emigraron por motivos políticos suelen plantearse más el regreso, mientras que quienes han logrado estabilidad laboral y familiar tienden a quedarse. El futuro de los venezolanos en España no dependerá solo de la caída del régimen, sino de la capacidad de Venezuela para garantizar seguridad, derechos y oportunidades sostenibles en el tiempo. Hasta entonces, para muchos, España ha dejado de ser país de paso para convertirse en el lugar donde, tras años de incertidumbre, tienen una vida previsible.