¿Volverían los venezolanos en España si cae Maduro? El dilema de una diáspora integrada

¿Volverían los venezolanos en España si cae Maduro? El dilema de una diáspora integrada

La experiencia internacional muestra que quienes emigraron por motivos políticos suelen plantearse más el regreso, mientras que quienes han logrado estabilidad laboral y familiar tienden a quedarse. El futuro de los venezolanos en España no dependerá solo de la caída del régimen, sino de la capacidad de Venezuela para garantizar seguridad, derechos y oportunidades sostenibles en el tiempo. Hasta entonces, para muchos, España ha dejado de ser país de paso para convertirse en el lugar donde, tras años de incertidumbre, tienen una vida previsible.

5 comentarios
K 38 Hemeroteca
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
la que ellos llaman dictadura de Pedro Sánchez que apoya a la dictadura de Maduro resulta que es la sociedad, el país, que más opositores exiliados acoge... esta gente no dice ni hace una cosa con coherencia ni por equivocación... me explota la cabeza cada vez que los veo y los oigo festejar un ataque terrorista en su país como el que se ha producido
9 K 79
Eibi6 #5 Eibi6
No, por mucho que nos venda la derecha española que son refugiados políticos en realidad son migrantes económicos. Solo volverán si la cosa se pone fea por aquí y allí mejora un poquito; vamos como pasó en la crisis
4 K 67
pepel #4 pepel
Sí, pero llevándose el dinero que les ha regalado el Parido Popular.

Ejemplo: ABANCA.
3 K 57
josete15 #3 josete15
Como van a volver los andorranos cuando gane la derecha
youtu.be/8KmFeR-xrzU?si=azr90_AFVi9JlZsR
0 K 12
#1 vertedero_de_rojos
que se vuelvan
0 K 5

