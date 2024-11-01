edición general
«Volver a la rutina» Espacio Suma NO Cero:

Cuando el verano y las vacaciones se desvanecieron, se hizo frecuente oír en las conversaciones la expresión «volver a la rutina». Quienes la enunciaban solían hacerlo con tono lúgubre y aire desolado. Reconozco que me entristecía escuchar este lugar común, porque delataba vidas insatisfechas y porque generalizaban acríticamente el concepto de una rutina que sin embargo merece matices y resignificación. Volver a la rutina puede devenir momento desdichado si la rutina a la que se regresa entraña desdicha, pero volver a la rutina puede ser un ...

1 comentarios
#1 Pkpkpk
Lo únicos que pueden decir "volver a la rutina" con alegría son los que tienen hijos :troll:
