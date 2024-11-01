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Los Voluble crean un nuevo archivo del flamenco público, accesible y remezclable

Los Voluble crean un nuevo archivo del flamenco público, accesible y remezclable

El dúo de agitación artística formado por Pedro y Benito Jiménez presenta el ‘Nuevo Archivo Flamenco Los Voluble’ como respuesta a la memoria hegemónica y “el teléfono escacharrado” de la pureza....

| etiquetas: música , flamenco
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