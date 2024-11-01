·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4693
clics
El fenómeno de los 'edificios cebra' que invaden las ciudades: “están hechos para venderse en una foto de inmobiliaria”
3973
clics
Ayuso carga contra su equipo: ''Esto una dictadura, quieren dañar mi imagen''
4252
clics
[EN] ¿Es un Intel N100 mejor compra que una Raspberry Pi?
4551
clics
El motivo por el que los republicanos están destruyendo la Ciencia y ya de paso el poderío económico estadounidense
3164
clics
Un niño de 11 años muere tras ser tiroteado mientras tocaba el timbre de una casa como broma
más votadas
594
«Bloquearemos toda Europa»: los estibadores de Génova irán a la huelga para proteger la flotilla hacia Gaza
583
La jueza de la dana denuncia que sufre una "campaña difamatoria" de un "machismo atroz" para tumbar la causa
500
Dani Esteve llama a la "caza" contra periodistas y políticos progresistas
499
El ministro de Seguridad de Israel avisa de que tratará como "terroristas" a los activistas de la flotilla
281
Activista israelí de derechos humanos e hijo de supervivientes del Holocausto: "Hay que admitirlo: Israel es un país genocida"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
43
meneos
90
clics
Volantazo del Gobierno de Milei: anuncia que intervendrá directamente en el precio del dólar
Después de evitarlo y buscar diferentes maneras indirectas de contener la divisa, el ministerio de Economía blanqueó que saldrán a operar en el mercado de cambios.El FMI dio su Ok.
|
etiquetas
:
argentina
,
liberalismo
36
7
0
K
478
politica
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
36
7
0
K
478
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
GRACIAS MILEI POR CONFIRMAR QUE EL LIBRE MERCADO NO FUNCIONA
CONTIGO EMPEZÓ TODO!!!!!!
32
K
337
#2
Antipalancas21
#1
Va a meter la motosierra al dólar.
3
K
60
#4
Ortzi_
#1
Rallo seguro que tiene alguna explicación para esto...
9
K
110
#10
Sacronte
#4
Y el otro del avatar azul también
5
K
67
#13
ingenierodepalillos
*
#4
@Findeton
seguro que también lo puede explicar.
CC
#10
?
3
K
49
#16
winstonsmithh
#10
A pero ¿no son el mismo?
0
K
11
#12
MiguelDeUnamano
#4
Va a acabar llevando la portería al campo contrario de tanto moverla.
2
K
36
#14
TooBased
#4
Y luego vendrán los de siempre a repetir el croquis con doble tirabuzón.. unos maman de otros
0
K
20
#3
BiRDo
*
Liberalismo el que tienen ahí colgado. Teniendo en cuenta que el cepo seguía para las empresas y únicamente permitía lucrarse con el cambio a dólares a los particulares y para eso había que tener muchísimos pesos (porque el alquiler, la comida de la tienda de la esquina, los medicamentos y esas cosas se pagan en pesos), esto no es más que otra máscara más que se cae.
8
K
104
#7
Almirantecaraculo
Es decir, han vuelto al punto de partida, pero sin escudo social?
Están jodidos estos argentinos, entre susto y muerte.
4
K
51
#5
comadrejo
El no quiere pero le va a tocar hacer politica comunista, por culpa de las cucas comunistas.
3
K
50
#6
johel
*
libre mercado el que tengo aqui colgado , loco! Añadio despues.
1
K
24
#9
Heni
Dejo esto y vuelvo a mi planeta
0
K
13
#8
fofito
El socialismo siempre jodiendo
0
K
11
#11
Connect
Los arbolitos de la avenida Florida estarán contentos. Por fin vuelven a menudear de nuevo...
0
K
11
#15
omega7767
¿pero y la inflación?
0
K
11
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
CONTIGO EMPEZÓ TODO!!!!!!
CC #10 ?
Están jodidos estos argentinos, entre susto y muerte.