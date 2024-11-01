edición general
Volantazo del Gobierno de Milei: anuncia que intervendrá directamente en el precio del dólar

Volantazo del Gobierno de Milei: anuncia que intervendrá directamente en el precio del dólar

Después de evitarlo y buscar diferentes maneras indirectas de contener la divisa, el ministerio de Economía blanqueó que saldrán a operar en el mercado de cambios.El FMI dio su Ok.

NPCMeneaMePersigue
GRACIAS MILEI POR CONFIRMAR QUE EL LIBRE MERCADO NO FUNCIONA

CONTIGO EMPEZÓ TODO!!!!!!
Antipalancas21
#1 Va a meter la motosierra al dólar. xD
Ortzi_
#1 Rallo seguro que tiene alguna explicación para esto...
Sacronte
#4 Y el otro del avatar azul también :troll:
ingenierodepalillos
#4 @Findeton seguro que también lo puede explicar.

CC #10 ?
winstonsmithh
#10 A pero ¿no son el mismo?
MiguelDeUnamano
#4 Va a acabar llevando la portería al campo contrario de tanto moverla. xD
TooBased
#4 Y luego vendrán los de siempre a repetir el croquis con doble tirabuzón.. unos maman de otros
BiRDo
Liberalismo el que tienen ahí colgado. Teniendo en cuenta que el cepo seguía para las empresas y únicamente permitía lucrarse con el cambio a dólares a los particulares y para eso había que tener muchísimos pesos (porque el alquiler, la comida de la tienda de la esquina, los medicamentos y esas cosas se pagan en pesos), esto no es más que otra máscara más que se cae.
Almirantecaraculo
Es decir, han vuelto al punto de partida, pero sin escudo social?
Están jodidos estos argentinos, entre susto y muerte.
comadrejo
El no quiere pero le va a tocar hacer politica comunista, por culpa de las cucas comunistas. :troll: :troll: :troll:
johel
libre mercado el que tengo aqui colgado , loco! Añadio despues.
Heni
Dejo esto y vuelvo a mi planeta
fofito
El socialismo siempre jodiendo
Connect
Los arbolitos de la avenida Florida estarán contentos. Por fin vuelven a menudear de nuevo...
omega7767
¿pero y la inflación? :-D
