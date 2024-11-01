Vocabulario soriano

Quiero decir algo del habla soriana, otro patrimonio de la provincia. Se acabará perdiendo, estoy segura, cuando nuestros ancianos se nos vayan para siempre. Pero también por que la mayoría de los oficios que antes se practicaban ya no existen, y con ellos se ha marchado también su forma de nombrarlos. Para escuchar hablar tal y como lo hacía un soriano en los años cuarenta o cincuenta, es necesario acudir a un pueblo donde existan varios ancianos y, además, que no vean demasiada televisión.