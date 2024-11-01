edición general
Vocabulario soriano

Quiero decir algo del habla soriana, otro patrimonio de la provincia. Se acabará perdiendo, estoy segura, cuando nuestros ancianos se nos vayan para siempre. Pero también por que la mayoría de los oficios que antes se practicaban ya no existen, y con ellos se ha marchado también su forma de nombrarlos. Para escuchar hablar tal y como lo hacía un soriano en los años cuarenta o cincuenta, es necesario acudir a un pueblo donde existan varios ancianos y, además, que no vean demasiada televisión.

Agujetas: Propina que ganaban los muchachos (pan de higo, queso, bellotas o dinero) de la comarca de El Valle por avisar a la esposa la inmediata llegada del marido de su viaje invernal.

A saber que andaba haciendo la esposa para necesitar que la avisasen :roll:
