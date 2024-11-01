Vivir en una supermanzana: el modelo urbanístico que Madrid estrena en Los Berrocales

En el diseño urbanístico de Los Berrocales es protagonista la supermanzana, el elemento que articulará la trama de un desarrollo del Sureste que está cada día más cerca de recibir a sus primeros vecinos y vecinas. Serán los primeros en toda la ciudad que conozcan de primera mano lo que es vivir en una supermanzana, puesto que este modelo urbanístico implantado en algunas zonas de Barcelona se estrena en la capital precisamente en Los Berrocales.