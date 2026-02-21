edición general
Vivir con los padres más allá de los 30 abre un nuevo foco de conflictos familiares

La tardía emancipación alimenta en el fenómeno del ‘nido repleto’: los padres se frustran porque sus hijos adultos no logran abrirse paso y estos se sienten excesivamente controlados

estemenda #2 estemenda
Vivir con los viejos siempre fue conflictivo desde antes de cumplir los dieciocho.
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Que se hagan pajas es normal... que follen cuando no estemos es normal... que follen cuando estamos es... normal... que tengan hijos en nuestra casa es normal... que tengan nietos es normal... que tengan bisnietos será normal........
#3 Galton
Esto no debería en actualidad debería ir en hemeroteca... :troll:
#4 cocococo
El problema no es que vivan con los padres, sino a costa de sus padres.
