La vivienda en España se dispara y deja a los jóvenes cada vez más lejos de la independencia: "deprime un poco"  

Vivir en Madrid en 2026 es, directamente, un lujo y es que en la última década el precio de la vivienda se ha disparado en la capital. En 2016, alquilar un piso de 70 metros cuadrados costaba unos 750 euros al mes. Hoy ese mismo piso ronda los 1.500 euros. Si hace 10 años comprar una vivienda de ese tamaño costaba 150.000 euros, ahora vale más del doble. "Para quienes vivimos solos, como es mi caso, las cifras se vuelven prácticamente intocables y comprar ya ni te cuento", revela una joven.