Respecto al trimestre anterior, el precio de la vivienda (nueva y usada) creció un 3,2% en tasa trimestral con incrementos generalizados, según la empresa de valoración inmobiliaria Tinsa.
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Lo arreglamos quejandonos del cambio climático en redes para espantar a guiris y romper el bucle este en que el PP y PSOE nos han metido a cambio de pederastia, violaciones, canibalismo, pobreza, guiris borrachos..
Esta profanación recaerá sobre nuestros hombros! Vosotros raza de viboras!
x.com/BrioEnfurecida/status/2038587191593435624
Turra, dice si hice historia creando el mayor boycott y sigo en ello, tengo premios internacionales, madre mía la turra de los amigos de Einstein para que no caiga el plan sionista... increíble se vendieron a lo peor de la humanidad