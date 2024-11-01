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La vivienda se encarece un 14,3% en el primer trimestre y roza los 2.000 euros por metro cuadrado

La vivienda se encarece un 14,3% en el primer trimestre y roza los 2.000 euros por metro cuadrado

Respecto al trimestre anterior, el precio de la vivienda (nueva y usada) creció un 3,2% en tasa trimestral con incrementos generalizados, según la empresa de valoración inmobiliaria Tinsa.

| etiquetas: vivienda , especulacion , españa , especuladores , elite
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4 comentarios
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carademalo #3 carademalo
La turra psicótica de siempre, ahora aderezada con tuits cristofascistas de Núcleo Nacional. :shit:
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Pues lo que digo siempre, acapara la vivienda la secta epstein, en Portugal, Grecia todos se quejan de lo mismo, así ante los millones de desplazados que provocan las guerras de pederastas y financiar a la extrema derecha de la sinagoga de satanás, que va contra los inmigrantes y cristo. Pues votamos a Trump, Milei, Abascal... que les dan dinero para guerras epstein

Lo arreglamos quejandonos del cambio climático en redes para espantar a guiris y romper el bucle este en que el PP y PSOE nos han metido a cambio de pederastia, violaciones, canibalismo, pobreza, guiris borrachos..
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NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Jesucristo os manda un mensaje para este momento en que la izquierda y la derecha de este país se vendió a la raza de viboras, la sinagoga de satanás, la secta epstein

Esta profanación recaerá sobre nuestros hombros! Vosotros raza de viboras!

x.com/BrioEnfurecida/status/2038587191593435624
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NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue *
#_3 dijo el que se dedica a perseguirme por todo internet violando las normas de meneame, impresionante, mirad como comenta y se votan endogámicamente como hacen siempre con la endogamia los fariseos jajaja de verdad siempre igual xD

Turra, dice si hice historia creando el mayor boycott y sigo en ello, tengo premios internacionales, madre mía la turra de los amigos de Einstein para que no caiga el plan sionista... increíble se vendieron a lo peor de la humanidad
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menéame