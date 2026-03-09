"La vivienda empuja a la pobreza a más de 90.000 personas en Almería"

"El empleo reduce el riesgo de exclusión, pero ya no la evita. Tener trabajo no siempre garantiza una vida digna". La vivienda se ha consolidado como el gran factor de empobrecimiento en la provincia. El incremento del precio del alquiler empuja a miles de familias a situaciones límite. "En Almería, más de 90.000 personas caen por debajo del umbral de la pobreza una vez pagados los gastos de la vivienda".
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¿Y?
Que digo yo que habrá que preguntar a esas personas. Si no, estaremos siendo aporófobos.
No podemos ir condenando a la gente por considerar que la pobreza es algo tan estupendo como para incluso defender como un derecho el poder hacer nacer a sus propias proles también en ella.
Cada cual con sus gustos de vida y progenitores.
Además, si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces… » ver todo el comentario
Mientras los almerienses no pueden pagar una casa y el alquiler cada vez es más inaccesible...
La UCO sospecha que el expresidente de la Diputación de Almería pagaba una hipoteca con dinero procedente de mordidas.
www.rtve.es/noticias/20260316/uco-sospecha-expresidente-diputacion-alm