"La vivienda empuja a la pobreza a más de 90.000 personas en Almería"

"El empleo reduce el riesgo de exclusión, pero ya no la evita. Tener trabajo no siempre garantiza una vida digna". La vivienda se ha consolidado como el gran factor de empobrecimiento en la provincia. El incremento del precio del alquiler empuja a miles de familias a situaciones límite. "En Almería, más de 90.000 personas caen por debajo del umbral de la pobreza una vez pagados los gastos de la vivienda".