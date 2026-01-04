La vivienda desgasta sobre todo al Gobierno: los votantes de Sumar y PSOE son los que sienten "más impacto"

Una amplia mayoría de los españoles (68,8%) reside en su propiedad. El mayor volumen de dueños de inmuebles se concentra la franja de personas a partir de 45 años -más del 80%- y entre los afines al partido Alberto Núñez Feijóo (76,6%), seguidos de los que respaldaron en las urnas a Sánchez (67,1%) y a Santiago Abascal (66%). En el otro extremo, sólo el 42,1% de los jóvenes de hasta 29 años cuenta con piso propio, mientras que los simpatizantes del partido de Yolanda Díaz son los que menos escrituras atesoran (62,2%).