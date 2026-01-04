edición general
La vivienda desgasta sobre todo al Gobierno: los votantes de Sumar y PSOE son los que sienten "más impacto"

Una amplia mayoría de los españoles (68,8%) reside en su propiedad. El mayor volumen de dueños de inmuebles se concentra la franja de personas a partir de 45 años -más del 80%- y entre los afines al partido Alberto Núñez Feijóo (76,6%), seguidos de los que respaldaron en las urnas a Sánchez (67,1%) y a Santiago Abascal (66%). En el otro extremo, sólo el 42,1% de los jóvenes de hasta 29 años cuenta con piso propio, mientras que los simpatizantes del partido de Yolanda Díaz son los que menos escrituras atesoran (62,2%).

El problema aquí es que el sistema tiende a polarizar a los individuos de la sociedad. Cualquier persona sin vivienda estará de acuerdo que pagar 10 años de salario bruto por un piso es una barbaridad. Saldrán a protestar y te dirá que el gobierno y la sociedad los abandona.

Pero en el momento que tragan el sapo y firman una hipoteca, se pondrán en contra de cualquier cambio que haga bajar el precio de su piso. ¿Limitar el precio de los pisos, ahora? Nope, ahora no. Ahora quiero que los…   » ver todo el comentario
el titular correcto sería "la falta de vivienda", porque la vivienda así, sin más, no desgasta ni hace nada
Esto solo lo puede solucionar un gobierno de izquierda... WTF
Hay partidos donde sólo quedan leales.
A los 53 de Podemos no los mueve nadie.
Una amplia mayoría de los españoles (68,8%) reside en su propiedad... será en la propiedad del banco, hasta que terminan de pagar la hipoteca, no?...
#1 Creo que no, si no recuerdo mal, ese % era de todos las viviendas que hay en España, el 70% ya no tienen hipoteca. "Solo" hay un 30% de hipotecados.
