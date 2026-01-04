La vivienda desgasta sobre todo al Gobierno: los votantes de Sumar y PSOE son los que sienten "más impacto"

Una amplia mayoría de los españoles (68,8%) reside en su propiedad. El mayor volumen de dueños de inmuebles se concentra la franja de personas a partir de 45 años -más del 80%- y entre los afines al partido Alberto Núñez Feijóo (76,6%), seguidos de los que respaldaron en las urnas a Sánchez (67,1%) y a Santiago Abascal (66%). En el otro extremo, sólo el 42,1% de los jóvenes de hasta 29 años cuenta con piso propio, mientras que los simpatizantes del partido de Yolanda Díaz son los que menos escrituras atesoran (62,2%).
| etiquetas: vivienda , partidos políticos , votantes , propiedad
Pero en el momento que tragan el sapo y firman una hipoteca, se pondrán en contra de cualquier cambio que haga bajar el precio de su piso. ¿Limitar el precio de los pisos, ahora? Nope, ahora no. Ahora quiero que los… » ver todo el comentario
A los 53 de Podemos no los mueve nadie.