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¡Viva Milei, carajo!

¡Viva Milei, carajo!  

Cristuna Gallego reconvertida en reportera argentina, comenta la visita de MILEI en el MADRID ECONOMIC FORUM.

| etiquetas: milei , libertario , peisdente , argentina , madrid , economic , forum
5 1 0 K 75 politica
3 comentarios
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vicus. #1 vicus.
Lo meneo por la pelotuda de la presentadora por atreverse con el acento porteño.
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vicus. #2 vicus. *
Fuera coñas. Me entristece y me apena el ver cómo un país como la Argentina, país que dio cobijo a muchos españoles, escapando de la dictadura y la miseria, por el cual compartimos muchos lazos familiares, tiene un presidente de la republica que da vergüenza ajena y que más que un presidente, parece un payaso de circo, siendo el hazmerreír de medio mundo, dejando a la Argentina a la altura del betún
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#3 Xoche
#2 A Argentina la han dejado a la altura del betún sus propios ciudadanos
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menéame