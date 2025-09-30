edición general
La viuda del ganadero asesinado en Ribadesella, investigada ahora por el estado "deplorable" de sus vacas

La Guardia Civil imputa a María del Mar Berjón un posible delito de maltrato animal a raíz de la inspección de los veterinarios del Principado

#1 Empakus
Joder, qué mal huele esto... La verdad...
