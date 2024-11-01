Vito Quiles reclama 250.000 euros a Sarah Santaolalla por "injurias y calumnias"

Vito Quiles ha presentado una demanda de conciliación contra la analista política Sarah Santaolalla en la que le reclama 250.000 euros por supuestos "daños y perjuicios morales, reputacionales y personales" después de que ella le acusara de una presunta agresión ocurrida el pasado lunes a las puertas del Senado. La demanda, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, ha sido presentada ante los juzgados de Primera Instancia de Madrid y con ella Quiles exige a Santaolalla que una "rectificación expresa" en la que reconozca la "falsedad de los hechos d