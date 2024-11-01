edición general
4 meneos
10 clics
Vito Quiles reclama 250.000 euros a Sarah Santaolalla por "injurias y calumnias"

Vito Quiles reclama 250.000 euros a Sarah Santaolalla por "injurias y calumnias"

Vito Quiles ha presentado una demanda de conciliación contra la analista política Sarah Santaolalla en la que le reclama 250.000 euros por supuestos "daños y perjuicios morales, reputacionales y personales" después de que ella le acusara de una presunta agresión ocurrida el pasado lunes a las puertas del Senado. La demanda, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, ha sido presentada ante los juzgados de Primera Instancia de Madrid y con ella Quiles exige a Santaolalla que una "rectificación expresa" en la que reconozca la "falsedad de los hechos d

| etiquetas: vito , quiles , sarah , santaolalla , injurias
3 1 2 K 30 actualidad
4 comentarios
3 1 2 K 30 actualidad
efectogamonal #2 efectogamonal
Los necesita para ponerse un cerebro, el probe {0x1f525}
2 K 47
Gnomo #3 Gnomo
#2 Igual lo necesita ella para dejar de inventarse gilipolleces y realizar denuncias falsas
2 K 27
efectogamonal #4 efectogamonal
#2 Amos a ver, este enjendro necesita un cerebro independientemente de las denuncias de nadie, no es una opinión sino un hecho, alma de cántaro {0x1f525}
1 K 27
Kantinero #1 Kantinero
Irrelevante lo de este cachocarne
1 K 23

menéame