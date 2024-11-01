edición general
4 meneos
9 clics
Visualizando (3D) las canciones de los pájaros

Visualizando (3D) las canciones de los pájaros  

Esta es la primera versión de un modelo de visualización de datos centrado en el canto de los pájaros. La introducción contiene una breve explicación sobre cómo funciona y cómo se ponen los datos de audio en forma visual. Se basa en un análisis de audio preciso realizado completamente de oído y mano, analizando los espectrogramas y dando forma a la imagen para que coincida estrechamente con todas las características que contienen. Cada verso se convierte en una red 3D de puntos, formando esculturas generativas en constante cambio. Es posible ve

| etiquetas: visualización , modelo , análisis
4 0 0 K 54 actualidad
sin comentarios
4 0 0 K 54 actualidad

menéame