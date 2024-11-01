Visual Studio Code estaba agregando a Copilot como coautor de todos los ‘commits’ de Git sin decírselo a nadie [ENG]

Visual Studio Code ha estado agregando silenciosamente la línea "Co-authored-by: Copilot" a los commits de Git de los usuarios, incluidas aquellos escritos sin la participación de Copilot. La responsable es la opción git.addAICoAuthor, característica introducida en VS Code 1.110 en marzo para etiquetar commits indicando que Copilot es coautor cuando se trata de código generado por IA, pero desactivada por defecto. El problema es que en abril se habilitó de forma predeterminada para todos los commits.