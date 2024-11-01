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Visto para sentencia el juicio en el que la organización ultra Abogados Cristianos pide cárcel para Echenique por un tuit sobre los sacerdotes y la pedofilia

El exdiputado de Podemos compareció ante la Audiencia Provincial de Madrid para defender que su mensaje fue una "ironía"; el Ministerio Público considera que en ningún caso supuso un "peligro real" para los sacerdotes

| etiquetas: echenique , abogados cristianos , libertad de expresión , laicismo
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4 comentarios
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Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Un dato interesante para entender estas noticias:

No es la primera vez que este tipo de denuncias llega a los tribunales por una vía similar. El caso fue instruido por el magistrado Carlos Valle, que ya intentó sin éxito sentar en el banquillo al humorista Héctor de Miguel, 'Quequé', por unas bromas en la Cadena SER en las que imaginaba apedrear a sacerdotes pederastas


Hemos llegado a un punto en el que criticar a la iglesia por cualquier motivo te puede llevar a ser juzgado por odio o por ofensa a los sentimientos religiosos.
14 K 143
wata #2 wata *
#1 Lo de "ofensas a sentimientos" debería desaparecer del código penal. Un sentimiento no se puede juzgar por jueces. Es algo tan subjetivo que no tiene sentido en el ordenamiento jurídico.
4 K 56
#4 guillersk
#2 ¿ Y del sentimiento de odio que opinas?
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Nube_Gris #3 Nube_Gris
Perdimos la guerra, perdimos el control del territorio, de las instituciones, etc... pero lo peor de todo es que en el 36 también perdimos la independencia judicial... y así continuamos y así nos va.

El franquismo en España es como una plaga de pulgones que desangra el árbol de la democracia que todos nos preocupamos y nos esforzamos en cuidar con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestros impuestos, para que luego venga esa banda de ladrones mafiosos de la derecha y arrase con todos los dineros, las vidas y la vergüenza de España.
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menéame