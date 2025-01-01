edición general
Visto en una playa de Cádiz: un 'centro comercial' ambulante con sillas y sombrillas

Un vendedor llama la atención de los bañistas en Zahara de los Atunes, donde recorre la orilla con juguetes, bolsas o trajes.

#4 Fustigador_
Buchini!!
#3 eipoc
Banalizando la pobreza.

Si ya hace calor estando como bañista no me quiero imaginar al pobre hombre empujando eso por la arena al sol. Es criminal la necesidad que genera el capitalismo.
#2 vitichenko
hace como 5 años que fui a Zahara y ya estaba ese carro por alli... vamos, un dia le compré unas palas
#5 zhensydow
Esto lo he visto siempre en la playa de Ostia, Roma
#1 pirat
Parece un paso de semana santa
