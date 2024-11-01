La visita de Putin a Modi destaca las importaciones indias de petróleo ruso pese a sanciones de EEUU

El presidente ruso, Vladímir Putin, viajará a India esta semana para una cumbre destinada a profundizar los lazos económicos, de defensa y energía, una visita que también pondrá a prueba los esfuerzos de Nueva Delhi para equilibrar sus relaciones con Moscú y Washington mientras la guerra en Ucrania continúa. Donald Trump, ha impuesto aranceles adicionales del 25% a las importaciones indias, elevando los aranceles a un 50% en total. India ha defendido sus importaciones como esenciales para satisfacer las crecientes necesidades energéticas