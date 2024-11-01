edición general
Visión General del Nuevo Orden Mundial: Conflictos, Poder, Desconfianza y la Normalización de la Muerte por el PP

Visión General del Nuevo Orden Mundial: Conflictos, Poder, Desconfianza y la Normalización de la Muerte por el PP

El fracaso de los acuerdos internacionales y el sufrimiento en Gaza. Natanhyu no cumple con los compromisos de retirada ni con la paz, y en su lugar, restringe la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, a pesar de los acuerdos mediados por Egipto. En España, mientras el PP asienta como normalizada la muerte bajo la corrupción, sus gobiernos autonómicos han dejado tras de sí un rastro de negligencia, impunidad y desprecio por la vida humana. y la muerte se convierte en un recurso administrativo más.

3 comentarios
#2 tierramar *
Estamos hablando de algo vital para nosotros los ciudadanos: nuestras vidas son sólo daños colaterales par los poderosos, para que unos pocos ,sigan acumulando poder y dinero. Es increíble que la sociedad andaluza, no se haya levantado, después de los homicidios por el cribado de cancer. El ministerio de Igualdad y todos las instituciones , asociaciones...relacionadas, deberían estar rebelándose, como cuando hay una muerte por violencia de genero. Este atentado a la salud de las mujeres seguramente ha provocado y provocara más muertes que la violencia de genero. ¿Cual es el problema? que la salud requiere especialistas formados, mientras el genero permite enchufar a las del partido, aunque no tengan ninguna especialidad?
cocolisto #3 cocolisto
Una vez acabado el circo de las firmas de "paz",los payasos se van y siguen dejando a Gaza y territorios palestinos en el genocidio y la miseria.
Cínicos es poco.
Hollywoodlandia #1 Hollywoodlandia
Dios mio xD xD xD xD xD xD xD
Falta un poco noticia en la propaganda
