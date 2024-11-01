Visión General del Nuevo Orden Mundial: Conflictos, Poder, Desconfianza y la Normalización de la Muerte por el PP

El fracaso de los acuerdos internacionales y el sufrimiento en Gaza. Natanhyu no cumple con los compromisos de retirada ni con la paz, y en su lugar, restringe la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, a pesar de los acuerdos mediados por Egipto. En España, mientras el PP asienta como normalizada la muerte bajo la corrupción, sus gobiernos autonómicos han dejado tras de sí un rastro de negligencia, impunidad y desprecio por la vida humana. y la muerte se convierte en un recurso administrativo más.