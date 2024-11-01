La violinista española María Dueñas gana el premio a la mejor artista revelación en los premios gramófono, el evento más importante de la música clásica [ENG]

La 48ª edición anual de los Premios Gramophone de Música Clásica tuvo lugar anoche, y se entregaron numerosos galardones y reconocimientos a algunos de los mejores músicos del mundo. El director Sir Simon Rattle hizo historia al convertirse en el primer artista en ganar el premio Artista del Año en dos ocasiones, habiendo obtenido el título por primera vez en 1993. El premio reconoció la amplitud de su trabajo en sus cargos con la London Symphony Orchesta , la Bavarian Radio Symphony Orchestra y la Czech Philharmonic.