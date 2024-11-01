edición general
"Violencia intrafamiliar", 'Ley de concordia' y "listas de odio": todas las veces que Mazón cedió ante Vox y el discurso de la ultraderecha

Diferenciar a los migrantes en las estadísticas de la Comunitat Valenciana para saber si donan más o menos sangre que los nacionales. Esa es una de las grandes preguntas que Vox quiere responder con la última medida que ha aprobado junto al PP de Carlos Mazón. Entre otras cuestiones que quieren averiguar están cuántas ayudas reciben o cuánto usan las Urgencias, algo que los expertos tachan de inconstitucional, ya que puede derivar en actuaciones de trato discriminatorio o de estigmatización.

Yonny #1 Yonny
Qué rancio todo... Parece que en este país nos empeñamos en volver a las cuevas en lugar de progresar.
karakol #4 karakol
Esa paguita de 75,000 euros durante quince años no va a llegar sola, necesita a los fascistas para que lo mantengan en el puesto unos mesecitos más y tragará con lo que sea para aguantar.

Además, tampoco es que trague mucho, es su misma ideología algo menos asilvestrada
kinz000 #3 kinz000
Cedió ?????????????????
#2 tromperri
Las carantoñas del PP con Vox fueron en mi opción lo que llevó a Feijóo a no ser presidente porque no quiso. Que sigan así que sigan…

Mi padre ppepero se abstuvo porque ‘una cosa es el PP y otra cosa es meter franquistas en el gobierno’ … vamos que Vox es demasiado café hasta alguno muy cafeteros. En concreto algunos que aún recuerdan lo que vivieron con el franquismo.

Yo no veo mucha diferencia entre PP y Vox… pero algunos si. Los suficientes para volver a joderle la fiesta a la derecha, espero.
