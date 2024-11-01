"Violencia intrafamiliar", 'Ley de concordia' y "listas de odio": todas las veces que Mazón cedió ante Vox y el discurso de la ultraderecha

Diferenciar a los migrantes en las estadísticas de la Comunitat Valenciana para saber si donan más o menos sangre que los nacionales. Esa es una de las grandes preguntas que Vox quiere responder con la última medida que ha aprobado junto al PP de Carlos Mazón. Entre otras cuestiones que quieren averiguar están cuántas ayudas reciben o cuánto usan las Urgencias, algo que los expertos tachan de inconstitucional, ya que puede derivar en actuaciones de trato discriminatorio o de estigmatización.