"Violencia intrafamiliar", 'Ley de concordia' y "listas de odio": todas las veces que Mazón cedió ante Vox y el discurso de la ultraderecha

Diferenciar a los migrantes en las estadísticas de la Comunitat Valenciana para saber si donan más o menos sangre que los nacionales. Esa es una de las grandes preguntas que Vox quiere responder con la última medida que ha aprobado junto al PP de Carlos Mazón. Entre otras cuestiones que quieren averiguar están cuántas ayudas reciben o cuánto usan las Urgencias, algo que los expertos tachan de inconstitucional, ya que puede derivar en actuaciones de trato discriminatorio o de estigmatización.
| etiquetas: violencia intrafamiliar , ley de concordia , listas de odio , mazón , vox
Además, tampoco es que trague mucho, es su misma ideología algo menos asilvestrada
Mi padre ppepero se abstuvo porque ‘una cosa es el PP y otra cosa es meter franquistas en el gobierno’ … vamos que Vox es demasiado café hasta alguno muy cafeteros. En concreto algunos que aún recuerdan lo que vivieron con el franquismo.
Yo no veo mucha diferencia entre PP y Vox… pero algunos si. Los suficientes para volver a joderle la fiesta a la derecha, espero.