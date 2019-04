"¿Qué es la violencia de género? Lo siento, no puedo dar una respuesta categórica"

"No hace mucho me preguntaron qué era la violencia sobre la mujer y, aunque es algo que está muy de moda y se habla de ese concepto en múltiples ámbitos al margen del Derecho, a mí no me resultó sencillo responder y me limité a contestar que dependía de qué ley miraras. Sin embargo, esa pregunta y su ausencia de una categórica respuesta me hicieron reflexionar sobre lo complejo que puede ser alcanzar una posición unánime y qué sencillo resultaría discrepar de su significado."