La violencia de los colonos israelíes marca la temporada de aceituna en Cisjordania
Las familias palestinas ven amenazada su principal fuente de ingresos por los violentos ataques de los colonos.
#3
rogerius
Mataron a los búfalos para que los pueblos indígenas no tuvieran alimento. Pues lo mismo contra los palestinos.
0
K
20
#1
Beltenebros
Relacionadas:
www.meneame.net/story/colonos-golpean-agricultores-palestinos-video-mi
www.meneame.net/story/onu-nos-han-quitado-nuestro-medio-vida-afirman-a
0
K
20
#2
Pertinax
*
#1
Duplicada más bien. Especialmente del segundo de tus enlaces.
1
K
32
#4
Asimismov
*
Los dátiles de M'encabrona han escondido el etiquetado de los dátiles israelíes y siguen siendo israelíes.
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
