La violencia de los colonos israelíes marca la temporada de aceituna en Cisjordania

Las familias palestinas ven amenazada su principal fuente de ingresos por los violentos ataques de los colonos.

rogerius
Mataron a los búfalos para que los pueblos indígenas no tuvieran alimento. Pues lo mismo contra los palestinos.
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Duplicada más bien. Especialmente del segundo de tus enlaces.
Asimismov #4 Asimismov *
Los dátiles de M'encabrona han escondido el etiquetado de los dátiles israelíes y siguen siendo israelíes.  media
