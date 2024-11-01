[ONU] «Nos han quitado nuestro medio de vida», afirman los agricultores de Cisjordania

La cosecha de olivas es la principal fuente de sustento de miles de familias y parte del patrimonio palestino. Pero los ataques de colonos, en su nivel más alto en al menos 2 décadas, contra la cosecha amenazan ese patrimonio y obstaculizan el trabajo y modo de vida de agricultores palestinos. «Desde hace 2 años se nos niega el acceso a nuestras tierras». «Después de que colonos instalaran una caravana en las tierras de nuestra familia, se restringió el acceso». «Soportamos todo tipo de acoso por parte de colonos y ejército [israelí]».